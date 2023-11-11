激濁揚清：要不要頒以色列和平獎

美國宣布，以色列同意每天暫停在巴勒斯坦加薩北部掃蕩哈馬斯的軍事行動4小時，以便向當地提供人道援助並容許平民逃離。「每日放水4小時」看似皇恩浩蕩，實際上只是美、以的盤算部署，前者擺出積極斡旋狀，後者試圖為殘殺平民打宣傳戰，佛口蛇心令人側目。

虧白宮國家安全委員會發言人柯比還好意思表示，以色列會至少提前3小時宣布暫停軍事行動的時間，又趁機大講美方一直敦促以國盡量減少平民傷亡，暫停軍事行動將為平民提供喘息空間，讓他們遠離危險。輕輕一句就將責任抹得一乾二淨，彷彿美國不曾為以色列撐腰，不曾提供金錢援助，也沒使之成為區內惡霸，過去欺壓看不順眼的黎巴嫩、敍利亞，今天在加薩地帶殘殺巴勒斯坦平民。美國熱愛和平與以色列對巴勒斯坦人作「人道」處理，已經舉世皆知。

以軍強調，暫停軍事行動4小時並非停火，而是為加薩平民提供人道援助。以軍會為加薩平民提供人道走廊，讓他們暫時向南遷移到更安全的地區。問題是，上月中旬，亦即以軍對加薩展開無差別式狂轟濫炸前，以色列國防軍和當地各大電視台不斷宣告，呼籲居住在北部加薩地區的110萬居民，盡快在24小時內向南部撤離。如今加薩多處頹垣敗瓦、道路損毀，加上不少巴勒斯坦人不可能拋下受傷親人於不顧而自行走難，以軍此時給予每天4小時的格外開恩，而不是停止殘殺平民，若這也稱得上人道，那要不要頒發和平獎予以軍呢？

柯比搬出「短暫的機會之窗」來形容以軍暫停軍事行動的安排，形同在巴人傷口上灑鹽。美國若真心希望減少平民傷亡，出動美軍護送平民撤離吧，那麼連救護車、難民營也照炸的以軍才會有所顧忌。