冰鑑春秋：攻打台灣難如登天？

台灣退役將領李喜明則表示，若共軍登陸，只要台灣不投降，戰爭再拖上一、二周，屆時必須跨海補給的共軍後勤必將發生困難，但國軍卻毋須擔心，因為「我們在自己的院子裏作戰」。

諾曼第登陸的困難，在於要面對的不僅僅只是當前灘頭的德軍，而是必須壓制隨後從歐洲各地馳援反撲的大量德國部隊，因為數百萬平方公里的廣大縱深，讓德軍有長久作戰的本錢。但台灣一旦被共軍登陸，從海灘到中央山脈僅有區區數十公里，而別說預備隊有限，這些逆襲的軍隊還必須在缺乏空優、通訊不良、協同作戰困難的情況下發起攻擊，很容易就被各個擊破。而國軍在「自己院子」裏補給不成問題嗎？戰事一旦發動，所有的通訊與道路幾乎都會被切斷，裝備物資到底要如何運送到分散的各個部隊手中？以目前各部隊的戰備存量，根本不可能有打上一周以上的資源。