龍吟虎嘯：軍事風險管控從何來

美國發起全方位的國運之戰擬打垮中國，寄望最大也最危險的是在軍事領域。美國自恃全球最強軍力，一年的軍費開支佔全球國家軍費開支百分之三十八，是中國、印度、英國、俄羅斯、法國、德國、沙特阿拉伯、日本、南韓、意大利和澳洲的總和。然而，這個壓倒性優勢卻壓不倒中國。

中國軍力在整體上不如美國，但在核威懾、一些最重要的高精尖武器打擊和軍工生產方面，無懼美國甚至超過美國，五角大樓不敢妄動刀兵。有名言道：「帝國主義就是戰爭。」美國是當代帝國主義總頭目，它的存在、開拓和霸主地位，靠的就是戰爭，它為此打敗了不少「競爭對手」。如今，它對準了中國這最大的競爭對手，照方抓藥——打倒中國還是要軍事施壓乃至發動戰爭。

不過，和中國打仗可不是鬧着玩的，危險性和難以取勝甚至會導致美國的毀滅，超過以往所有對手，美國必須謹慎行事，認為最好是打代理人戰爭，最好是拉上盟友給它當馬前卒或炮灰。於是我們看到，美國在台海、東海、南海尋找代理人和盟友，以挑戰主權、領土和安全為抓手，醞釀軍事衝突向中國施壓。美國向這些代理人和盟友大量售武，訂「防禦條約」、「安全保障」，頻繁聯合軍演，抵近中國海岸偵察挑釁，製造摩擦和緊張局勢。

然而，這些把戲和挑釁，在已經強大的中國軍力和勇於鬥爭、針鋒相對面前，絲毫起不到威嚇作用，在中國的反制反擊、亮劍面前，顯得無能而可笑！與此同時，中國也讓全世界見識了各式先進武器，讓美國的代理人和盟友知道，他們給美國當槍使的下場會非常可悲。

經過多次博弈較量，倒是山姆大叔非常擔心所謂「中美軍事風險管控」，不斷要求和中方商談這個問題，目的是倒打一耙，繼續「中國威脅論」。其實，只要美國停止挑釁和威嚇，哪裏會有軍事風險管控問題？