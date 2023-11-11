政情：葉劉客串酒樓阿姐 再推點心車
鍾意歎一盅兩件嘅市民，都會發覺酒樓嘅點心車已經買少見少嘞！近日經常落區嘅行政會議召集人葉劉淑儀，尋日朝早去到鴨脷洲西邨一間酒樓飲茶，期間竟一度「手痕」，又再做「點心姐姐」，推蒸爐點心車同埋煎糕車。
話用力不能太猛注重平衡
葉劉喺社交平台貼文，話小時候常見嘅傳統點心車已逐漸被淘汰，即使剩低亦為數不多，估唔到喺呢間酒樓仲可以見到蒸爐點心車同煎糕車，於是不禁試推，緬懷一番，而一試之下，佢發覺同3個月前喺西區酒樓所推嘅點心車完全唔同，事關推蒸爐點心車同煎糕車需要一啲小技巧，尤其係後者，假如推車時力道太猛或忽略平衡，隨時會打翻車上嘅醬油同糕點食物。
因此酒樓姐姐推點心車，令佢再次感受到呢種工作絕唔容易，仲話好高興同幾位點心姐姐交流，體會到其工作辛酸，兼且拍照留念，佢仲讚點心姐姐敬業樂群嘅精神，令人敬佩。
睇番3個月前，葉劉「客串」酒樓侍應，皆因係勞動力短缺，飲食業長期唔夠人，佢借機親身了解吓酒樓運作，當時佢戴上藍色膠手套，着埋侍應制服，推點心車送茶點畀顧客。
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