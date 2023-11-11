政情：葉劉客串酒樓阿姐 再推點心車

話用力不能太猛注重平衡

葉劉喺社交平台貼文，話小時候常見嘅傳統點心車已逐漸被淘汰，即使剩低亦為數不多，估唔到喺呢間酒樓仲可以見到蒸爐點心車同煎糕車，於是不禁試推，緬懷一番，而一試之下，佢發覺同3個月前喺西區酒樓所推嘅點心車完全唔同，事關推蒸爐點心車同煎糕車需要一啲小技巧，尤其係後者，假如推車時力道太猛或忽略平衡，隨時會打翻車上嘅醬油同糕點食物。