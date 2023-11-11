政情：逃學威龍變碩士 岑智明愛上歷史

香港中文大學正舉行一連3日嘅畢業禮，天文台前台長岑智明就係其中一位畢業生，佢將自己戴「四方帽」嘅威水相上載社交平台，貼文話「從一個中學歷史科嘅逃學威龍，到今日獲得中文大學比較及公眾史學碩士，足足走了超過40年。」

雖然講得有少少誇張，但岑智明又的確道出好多人嘅心聲，畢竟課堂上嘅歷史枯燥乏味、艱澀難懂。而佢嘅媽媽當年亦曾要求校長，岑智明考會考可否剔除歷史科？理由係佢有眼疾喎，校長當然係一口回絕啦。

順利畢業 致敬丁新豹 後來岑智明「坐正」做台長，適逢天文台成立130周年，要喺歷史博物館舉辦有關天文台嘅歷史展覽；加上佢出席過上海徐家匯天文台嘅140周年慶典，發覺人家嘅舊相可以去到1873年，相較之下百年前嘅香港天文台相片可謂鳳毛麟角，且最早都只係1908年。於是佢就四出尋找相關舊照、明信片之類，終覓得更為陳年嘅天文台影像，又從中對比同一景物喺不同年份嘅細節，結果萌生對歷史研究嘅興趣。

能夠順利畢業，岑智明當然要付出一定嘅努力，然而老師亦功不可沒。所以佢話要向各位老師致敬，特別係歷史學者丁新豹教授。