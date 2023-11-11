政情：馬鞍山李伯燒傷嚴重 葛珮帆：未平傷痛

4年前喺馬鞍山被嚴重燒傷嘅李伯，雖然黑暴陰霾已經過去，但李伯仍然傷痛未平，依家仍然受後遺症之苦，一直協助李伯嘅議員葛珮帆（EQ）話，李伯年初曾出現輕微中風，幸好並無大礙。

換皮手術曾心臟停頓 EQ話李伯喺年初輕微中風，先喺本地醫院診治，半邊身體行動不便，之後EQ陪同李伯兩夫婦去內地醫院治療，由燒傷科同中風專科醫生會診，接受咗一個多月嘅復康治療，依家行路同舉手已經冇問題。

由於李伯嘅左手嚴重燒傷，拇指同尾指嘅伸展幅度好有限，EQ話內地醫生建議李伯做矯正手術，預料左手可以更靈活運用，然而李伯上次喺換皮手術中途曾經心臟停頓，佢一直擔心再做手術會出現同一狀況，至今仍然猶豫係咪做矯正手術。

EQ又引述李太話李伯近來好唔開心，因為佢一直希望可以搵工做，但冇人願意僱用佢。EQ慨嘆李伯被燒傷嘅不幸遭遇至今仍歷歷在目，令人痛心，所以佢呼籲港人唔好忘記外國勢力嘅煽動同反中亂港恐怖分子對香港嘅禍害。