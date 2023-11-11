政情：考察似旅行套餐 梁美芬冇人撐

議員不時都有外訪或考察活動，立法會教育事務委員會早前曾計劃9月訪問新加坡，但後來行程告吹。委員會主席梁美芬就改為喺12月2日至5日，同某學校嘅高中公民和社會發展科嘅同學，聯袂前往考察陝西嘅歷史文化及航天科技。之不過有關建議喺尋日交付立法會內務委員會討論嘅時候，就遭到其他議員嘅質疑，有人批評考察團似「旅行套餐」、行程嘅「含金量」好低、航天同航空不分等等。

梁美芬話事務委員會一向關注公社科內地考察活動嘅安排，所以教育局就邀請議員一齊參與呢個陝西考察。然而行程細節一曝光就遭到其他議員嘅質疑。話說考察團行程包括參觀西安一所中學、永興坊、西安鐘樓鼓樓、當地一所航空企業或高科技企業、兵馬俑、陝西供港蔬菜基地等等。

邱達根寸「航空」當「航天」 就陝西考察團嘅行程，議員葉劉淑儀形容係「旅行套餐」，對議員意義不大、「含金量」好低，議員盧偉國都話鐘樓、鼓樓、兵馬俑呢啲地方，相信立法會議員唔會有興趣考察，反而覺得教育事務睇呢啲景點好奇怪。議員謝偉銓就反問立法會議員出訪考察，當中係咪要涉及議員需關注嘅公共議題，指「人哋舉辦我哋參加」，質疑議員考察嘅得益，直指「動用公帑做嘢得益係點」？

科技創新界議員邱達根，就着眼於考察團將「航天」同「航空」混為一談。因為考察團名稱係有「航天科技」，但行程就去參觀航空企業。佢覺得概念混淆，對學生唔係咁好。

面對諸多質疑、內會主席亦主張「再研究一下」，但梁美芬仍語氣決絕咁話「一係同意，一係就唔同意」，指立法會一直「磋磨」，教育局已遷就議員時間，如果依家態度咁含糊「反而唔方便人哋做嘢」，又話「教育事務委員會由議員自己決定」。

議員林健鋒雖然係梁嘅黨友，但都忍唔住反駁話「立法會所做嘅嘢係獨立」、「唔係某一個部門叫我哋做就去做」，況且咁多議員都有意見，更加唔應該草率決定，加上臨近選舉期「嚟緊幾個禮拜個個都好忙」，除非選擇唔幫手拉票或其他助選工作啦。內會主席就強調，考察活動涉及立法會名義同公帑，確實要好好考慮，又話如果時間真係好緊迫，都可以有特別方法處理咁話。