東涌醫管局地盤 二判遭鋁板擊斃

【本報訊】東涌發生奪命工業意外。昨日下午1時許，東涌裕東路醫管局支援服務中心地盤有工人報案，指一名姓蘇（58歲）男工倒臥上址，懷疑他由高處墮下。救援人員接報趕至，發現蘇男的頭、肩、腳部受傷昏迷，他由救護車送往北大嶼山醫院搶救後，至下午2時25分被證實傷重不治。人員經初步調查後，懷疑蘇在上址被一條3米長鋁板擊中斃命，案件列作工業意外處理。

據了解，蘇居於大埔，為上址地盤二判，負責地下拉線工程。昨日蘇到地盤監督工程時，有工人運送金屬建築物料上4樓，期間有鋁板疑從高處墮下，蘇猝不及防被鋁板擊中。涉事地盤是北大嶼山醫院第二期發展計劃第一階段工程項目，將會提供洗衣、膳食、個人防護裝備和被服用品儲存以及數據中心服務，以支援北大嶼山醫院和其他公立醫院。事後，勞工處派員到場調查意外原因。

勞處已發停工通知書 勞工處表示，高度關注昨日下午在東涌一個建築地盤發生的一宗致命工作意外。意外中一名在地面工作的男工，被一條吊運期間墮下的鋁板擊中。該男工頭部受傷，送院後證實不治。勞工處在得知意外發生後，處方已派員到意外現場展開調查。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤進行相關鋁板工作，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

發展局作為政府工務工程服務的採購方，就事件已按機制即時採取規管行動，暫停涉事承建商競投工務工程的資格，往後亦會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從「認可名冊」內除名。