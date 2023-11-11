拋上的士車蓋 復飛彈10米外 捱撞男手指斷開

昨日凌晨時分，一輛載客的士沿旺角往大角咀方向行駛，在駛至近新填地街一交通燈位，一名中年男途人疑突然衝出馬路，六旬的哥疑收掣不及，男途人遭的士撞到拋上車頭，繼而飛彈10多米外重創，其中一隻手指更慘遭削斷。救援人員趕至，檢獲斷指連同傷者一併送院及接駁，他經搶救後情況危殆。人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕的哥，他其後獲准保釋，須於下月向執法部門報到。

事發於昨日凌晨4時許，一輛載客的士沿亞皆老街快線往大角咀方向行駛，當駛至近新填地街一交通燈位，一名姓李（59歲）男子懷疑突然從的士右邊車頭衝出馬路，的士懷疑收掣不及，把李男撞倒。由於撞擊力頗大，李被拋上車頭蓋後，再飛彈至10多米外倒地，當場昏迷倒臥血泊，的哥見狀慌忙報案求助。

搶救後命危 拘六旬的哥 救援人員接報趕至，發現李男右手受傷流血，並赫見其右手其中一隻手指第一節被削斷，斷指、肉碎及碎骨遺留地上。

人員隨即替其敷治包紮，並連同斷指一併急送伊利沙伯醫院救治及施手術嘗試接駁斷指，李男經搶救後情況危殆。

執法人員圍封現場，意外中的士無人受傷，人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，拘捕涉事的姓盧（61歲）的士司機，同時拖走該輛的士檢驗。盧其後獲准保釋候查，須於12月上旬向執法部門報到。