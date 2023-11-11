多區反黑工 8人被捕包括兩僱主

【本報訊】入境事務處（入境處）自7日至9日一連3日在全港展開反非法勞工行動，拘捕了6名懷疑非法勞工及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主，當中一名非法勞工持有行街紙。

內地水貨客就逮 而在代號為「風沙行動」的一次執法工作中，入境處人員在上水新運路拘捕了一名內地男旅客，涉嫌違反旅客在港從事僱傭工作的規定，該名52歲男子當時懷疑運送水貨保健產品及化妝品。

入境處發言人表示，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。

至於3日的反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了13個目標地點，包括工業大廈、住宅大廈、餐廳及商場，被捕的懷疑非法勞工為3男兩女，年齡介乎29至53歲。當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，一名男子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為兩名男子，年齡分別為41歲及57歲。