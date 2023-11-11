5度與13歲學妹無套性交 男子囚9月

【本報訊】一名男子就讀中六時，與同校就讀中一的學妹相戀，並於拍拖期間揚言「一定要你個處」，他終5度與該名只有13歲的學妹性交。男被告早前承認5項與16歲以下女童非法性交罪，昨在高院被判入獄9個月。法官指，被告為自己性慾，不理事主不情願，無戴安全套下與她性交，而且非單一事件，認為須判阻嚇性刑罰。

23歲男被告張展廷，任職發展公司市場總監。他承認於2019年1月至2019年11月3日期間，在牛頭角下邨停車場2樓梯間，以及4度在大埔家中，與當時13歲的女童Ｘ非法性交。他原面對的3項未經同意下作出的肛交罪則獲准於法庭存檔。

官斥為性慾不顧事主 法官昨引述報告指，沒有證據顯示被告有孌童癖，重犯風險中等偏低。法官稱，案情顯示，被告知道Ｘ起初不情願性交，但為滿足自己性慾而提出要求，最終Ｘ為討好被告而屈服，形容本案情節嚴重，認為判罰須具阻嚇作用。考慮到被告認罪、整體量刑原則及辯方所提出的求情因素，總刑期調整至9個月。

案發時Ｘ就讀中一，被告則是同校的中六學生。2018年平安夜，兩人開始拍拖，翌年11月他們分手。案情指，2019年1月，被告帶Ｘ到他位於大埔的住所，並要求與Ｘ性交。Ｘ最初拒絕，被告表現生氣，並稱「一定要你個處」，Ｘ在被告游說下終與他性交，被告沒有使用安全套。被告之後再4度與Ｘ性交均無使用安全套。2020年9月，Ｘ向社工表示不開心，在詢問下透露曾與被告性交。直至同年11月，她因情緒不穩割腕。同年12月被告被捕。案件編號：HCCC 127/2022