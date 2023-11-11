泰龍謀殺案 專家證人作供 紋身忠不自辯 下周結案陳詞

【本報訊】黑幫新義安綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，2009年在尖沙咀遇伏喪命，黑幫和勝和綽號「紋身忠」的梁國忠於案發後11年後投案。他否認一項謀殺罪，案件昨在高等法院續審。控方傳召兩名專家作證後便舉證完畢。被告選擇不自辯，也不傳召任何辯方證人。法官把案押後至下周一（13日）續審，讓控辯雙方作結案陳詞，初步預計陪審團會在下周三退庭商議裁決。

車內無發現被告指模 54歲男被告梁國忠，被控於2009年8月4日在港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人，謀殺41歲男子李泰龍。承認事實提及，案發當日清晨，3輛已報失的私家車，被發現在大埔燒毀，3車內分別有刀、背囊、口罩等。執法人員未有發現被告的指模。

蔣德光及何兆康昨先後以專家證人身份，就指模及DNA事宜作供。蔣稱，不同因素均會影響是否可以保留紋印，例如熱力。另外，由於司機會接觸的物件較多，例如軚盤、「波棍」等，故留下指模的機會較乘客為多。蔣說，沒有指模不代表某人沒有接觸過該物件。何則稱，即使被告在乘客位留下DNA，也會遭火完全消除。

本案同意事實指，李蘊剛、勞展宏（綽號「貓仔」）、李鎮江在2011年因事件受審，結果被陪審團裁定謀殺罪成，判囚終身。另一名男子楊文廷（綽號「傻佬庭」）亦被控謀殺罪，結果獲判無罪。梁在2009年8月1日經落馬洲口岸離港，2020年1月21日他到灣仔警署投案。期間，他並無出入境紀錄。這次審訊中，「泰龍」手下的文沛盈，以及當日負責「睇水」的前和勝和成員林家俊，均以特赦證人身份作供。案件編號：HCCC 252/2020