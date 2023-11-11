新康體通 第二日又甩轆 登入強制彈出

預約耗時4句鐘 簽場失敗告終 港府耗資5億元研發智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY康體通」，前日（9日）首日啟用已「甩轆」，昨日（10日）問題仍未解決。本報接獲多名讀者報料，新系統昨晨又再難以登入，有人由早上7時起嘗試預約場地，努力4小時後仍無功而返，直言大失所望。本報記者昨實測，雖成功預約場地，但卻3度簽場均告失敗。有議員批評情況不能接受，因市民對新系統有期望，促康文署加大伺服器的負荷能力。康文署則指，前日已實施改善措施，昨晨用戶登入困難的情況已有改善。

市民陳先生表示，前日訂場花逾2小時才成功，昨再嘗試訂足球場時，由早上7時開始已不能登入系統，或是登入後又被彈出頁面，直至上午10時後系統較為順暢時，想要的時段已被搶完，感到非常「勞氣」。他又指，以往舊系統只需約15至30分鐘即可成功預約場地，但現在連上班時間都要「睇實」系統，感到非常麻煩，批評「（系統）未試好就攞出來。」另一名林先生則坦言新系統令人失望，得悉前日早上7時系統「大塞車」，故昨天約9時許才嘗試登入系統，但仍不停顯示「網絡錯誤」。

現場自助預約亦不果 林直斥：「手機撳極都話網絡有問題，應該係康文署有問題就真！」他又稱，昨到康文署轄下運動場，職員指早上有大批市民到現場使用自助預約機器，但連自助機器也同樣出現無法登入的問題。即使打「SmartPLAY」的熱線電話，亦是無人接聽。而本報記者昨預約場地後三度簽場失敗，最後需由職員以人手登記身份證，該職員稱「可能新機未適應到」。

議員鄭泳舜直言情況不太能接受，認為康文署應預計到系統啟用初期會有較多使用量，需加大伺服器的負荷能力。鄭又指，已接獲很多市民反映系統的輪候時間長、強制登出等問題，雖然署方稱已和承辦商跟進，但仍陸續收到用戶無法登入的個案。

康文署死撐情況改善 康文署回覆時指，昨早「SmartPLAY」繼續錄得約20萬高流量，署方察覺仍有用戶在進入系統後，進行預訂及付款時操作緩慢，經進一步調節系統設定後，約在早上10時30分預訂情況已改善及陸續回復暢順，直至下午1時30分有約7,500人成功訂場。康文署會繼續密切監察系統運作情況，如再發生突發情況，會立即作出跟進。