區會選區擴大 議員憂津貼不足

【本報訊】新一屆區議會將於明年開始運作，立法會財務委員會昨通過6,661.4萬元的撥款申請，用作區議員開設辦事處開支償還款額和結束辦事處開支償還款額。多名議員指直選選區範圍擴大，卻沿用舊有津貼不足，辦事處可能開得遠，開得少，希望政府增撥資源，但政府則表示，最擔心「開得近、開得足，但冇開工」，並指政府將於2025年再檢討。

議員楊永杰指直選議員如沿用舊有津貼不足，而市民亦想議辦能在附近，惟房屋署對開議辦有面積限制，亦有資助津貼上限，直選區議員就按開聯合辦事處，最多只夠應付2至3個，促打破面積限制。

另一議員容海恩指直選區議員服務範圍廣，開支上反映不到直選議員服務範圍大，希望政府對直選區議員增撥資源；議員蘇長榮亦指直選議員要向選民兌現承諾，是直接對接市民，選民想出門口就找到區議員，惟現時開支只能「開得遠、開得少」，難以滿足選民的需求。

當局指議辦運作後會檢討 民政及青年事務局局長麥美娟回應稱，最擔心議辦「開得近、開得足，但冇開工」，故有履職監察機制確保區議員履行職務，並重申辦事處運作後，政府就會開始檢討開支。對於議辦的限制，她指會視乎實際情況，確保區議員有資源服務市民，會與房屋署討論。

對於開設議辦的地點，議員陳克勤建議政府把已經收回的互助委員會辦事處給予區議員設辦事處。另有議員指私樓區的直選區議員進行地區工作很困難，又指政府在不同地方的設施均有「吉位」，例如街市都可以設立辦事處，希望議辦事宜可讓司長協調。

在利用收回的互委會辦事處方面，麥指會與房署討論，或給予區議員、關愛隊使用，又指自己曾擔任私樓區的區議員逾20年，很明白私樓區議員面對的困難。