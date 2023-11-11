披露廉署受查人身份判囚 林卓廷上訴3個月內裁決

【本報訊】因涉民主派「35+」初選等案件而遭還押的前立法會議員林卓廷，因涉披露元朗7‧21事件一名受調查警司游乃強的身份資料，而被廉政公署控告共3項披露受調查人身份罪。去年1月被裁定所有罪名成立，判囚4個月。林卓廷不服定罪上訴，高院昨開庭審理。上訴方強調公眾需要知道游乃強正受查，律政司則反駁指，有關披露與公眾安全完全無關。法官聽罷雙方陳詞後，決定押後在3個月內裁決。在本案中林續准保釋。

現年46歲上訴人林卓廷，在本案中被控在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，3次明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所定罪行的調查正在進行，無合法權限下，向公眾披露涉及該項調查的人士身份，即游乃強。游於元朗7‧21事件當晚，以元朗警區助理指揮官（刑事）身份帶隊搜查南邊圍村。

聲稱基於公眾利益 審訊證供顯示，廉署人員在案發前，已多次提醒林卓廷不可披露受查人士身份，惟林在3次記招上，披露游乃強因涉公職人員行為失當罪而受查。林自辯稱，廉署當時就賄賂及公職人員行為失當罪調查游，後者並非《防止賄賂條例》第II部所訂罪行。他又指7‧21事件不涉及賄賂。

而當時執法部門調派游調查7‧21事件，是「自己人查自己人」，故披露游被廉署調查，是基於公眾利益。原審裁判官認為，披露受查人身份，有機會令受查人警惕及消滅證據，裁定林罪成，判入獄4個月，但准他以5,000元保釋等候上訴。案件編號：HCMA 34/2023