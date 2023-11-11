關注學生精神健康 校長：功課已大減

【本報訊】本港學生自殺個案近月急增，學生的精神健康問題再度引起關注。教育局前日向全港中小學校長發通告，呼籲本月內開展「多關懷．添幸福」大行動，包括審視學生的功課量及學校的測考和評估安排，確保學生有足夠的作息時間和空間進行有益身心的活動，以助他們紓緩壓力。有小學校長指，近年學生功課量已大減，惟部分家長會為子女安排課外補習班。

家長憂升學 安排補習班 根據教育局通告，局方建議學校以保障學生的福祉為首要考慮，密切留意學生的健康。學校應認真審視學生的功課量及學校的測考和評估安排，按學生的能力和需要作出調整，以及增加學生體育活動的機會，幫助他們紓緩壓力。另外，亦建議學校認真檢視上課時間表，或考慮適當地在某些時期，例如測考期間前，延長小息及午膳時間，讓學生有更充足的時間休息，與教師及其他同學互動，增強聯繫感。

道教青松小學校長吳思銘在電台節目指，經過疫情期間的網上授課，加上近年教學改革，學生的功課量已大減，以往要抄寫十多次課文或句子，現時只需抄3次，學生基本可以在兩小時內完成當日作業。

他提到，部分家長擔心子女無法入讀心儀中學，會安排在學生的作息時間上補習班，認為要提升學生的精神健康，所有持份者都要做好溝通。