經濟受外圍拖累 增長預測降至3.2%

出口持續下跌 股市樓市疲弱 政府在今年2月發表的《財政預算案》預測全年GDP增長3.5%至5.5%，但政府昨日公布2023年經濟增長預測向下修訂至3.2%，稱預測是「實際、可行」，而今年第3季實質本地總值按年增長4.1%。整體而言，政府經濟顧問梁永勝指香港經濟在2023年第3季繼續恢復，但外圍環境「真係好差」，地緣政治緊張局勢加劇，金融狀況偏緊，將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。

梁永勝表示，在訪港旅遊業和私人消費支特下，2023年第3季實質本地總值按年增長4.1%；勞工市場進一步改善，經季節性調整的失業率由第二季的2.9%下跌至第3季的2.8%，每月就業收入中位數在第3季按年錄得7.1%增長；基本消費物價通脹維特在1.6%。

對外貿易方面，他指外圍環境在第3季仍然具挑戰性，歐美進口需求繼續按年下跌，香港貨物出口繼續進一步下跌8.6%。本地消費方面，私人消費開支在第3季按年進一步實質上升6.3%，整體投資開支在低比較基數下強勢反彈18.4%。

在資產市場方面，他指由於市場憂慮內地經濟前景和預期利率將處於高水平一段長時間，氣氛持續受到打擊，本地股票市場在今第3季繼續受壓，而且住宅物業市場變得更為疲弱。交投量方面，他指送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約總數較上一季明顯下跌25%至9174份的低水平，較一年前下跌21%。整體住宅售價在6月至9月期間進一步下跌4%，與此同時，整體住宅租金在第3季內再升3%。

港府料第4季仍與預期有差距 被問及為何政府下調經濟增長預期，他回應指外圍環境「真係好差」，直接影響香港出口表現，更影響消費氣氛，而疫情過後市民消費模式、消費要求改變，商戶也要時間適應。他續稱，外圍環境差應該會繼續，無論聯儲局會否加息，通脹仍然高等因素，如息口仍然高，香港仍會受影響。梁永勝指第4季或「可以增長、整體穩定」，但相信仍會和預期有差距。

針對土地流標、明年樓市預測等，他指外圍環境差、利率高時，發展上比較審慎是預料之中。至於明年會否改善，他指受很多因素影響，包括宏觀經濟環境、供求等，暫時看短期內應該仍會比較審慎。他又不認為經濟「疲弱」，因仍在復甦，只是不如預期好。

消費方面，他指現在收入增長不錯，所以市民「錢係有嘅」，但要市民有意欲，氣氛部分受外圍環境有影響，因此要讓市民覺得「物有所值」，相信如商戶可提供新享受，消費可提升。