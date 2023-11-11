醫健：醫健寶庫：癌症康復—專科護理之微循環概念理論及應用

微循環是指血液通過體內最小血管的流動，包括小動脈、毛細血管和小靜脈等向組織輸送氧氣和營養物質，及在清除廢物方面發揮至關重要的作用。微循環的調節涉及血管舒張和收縮，受局部因素以及神經影響，微循環的調節對於維持組織健康和正常功能尤其重要。

癌症病人在完成治療後，或因手術、電療、化療等入侵性治療，導致身體局部組織微循環受損，或會導致局部身體功能障礙，包括局部周圍血管疾病、組織纖維化傷區拉緊、失去彈性和傷口愈合障礙。值得注意的是，微循環功能障礙常與其他潛在的健康狀況交織在一起，並可能加劇症狀。這就是延遲出現的副作用，或稱後遺症。

有些癌症治療的後遺症，即使在療程結束後仍會持續，如手指和腳趾的小動脈因寒冷或情緒壓力而收縮。受影響區域因血流量減少而導致膚色出現變化、肌肉麻痹和疼痛，手腳或會有神經痛、傷區繃緊、肢體活動困擾、沒有胃口、失眠，還有局部水腫問題。除了生理上的不適，康復者亦可能同時面對情緒困擾。如有上述的情況，可聯絡香港大學癌症綜合關護中心，中心會透過護士、社工和臨床心理學家、營養師、運動教練等專職醫療人員，為癌症康復者提供評估和建議，以改善症狀，幫助他們在復康路上維持身心健康。

香港大學賽馬會癌症關護中心註冊專科護士、香港專科護理學院院士及表列註冊淋巴水腫治療師（澳洲）柯婉媚

香港大學李嘉誠醫學院