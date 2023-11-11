3長者染類鼻疽1病歿 死因待查

【本報訊】本港再現類鼻疽個案，衞生署衞生防護中心公布，上月14日至昨日期間，錄得3宗新增類鼻疽確診個案，涉及3名男長者，年齡介乎77歲至92歲，均有長期病患，分別居於觀塘、長洲及青衣，其中92歲患者已於本周一（6日）離世，死因待查。防護中心暫未發現3宗新增個案之間或與早前個案有流行病學關連。本港今年共錄得15宗類鼻疽個案。

個案均涉長期病患者 首宗個案顯示，一名有長期病患的77歲男子，居於觀塘。他自10月初起食欲減退，於上月11日因身體狀況轉差和血糖過高被送到基督教聯合醫院急症室，同日入院。病人現時情況穩定。

第二宗個案則涉及一名有長期病患的92歲男子，居於青衣。他自上月20日起食欲減退，於同月27日因身體狀況轉差到瑪嘉烈醫院急症室求診，同日入院，其後於本周一離世，死因仍在調查中。

第3宗個案涉及一名有長期病患的85歲男子，居於長洲。他自4月起持續咳嗽，於上周三（1日）因發燒和咳血到瑪麗醫院急症室求診，同日入院。病人現時情況穩定。本港今年共錄得15宗類鼻疽個案，去年共錄得46宗類鼻疽個案。