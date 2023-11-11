當局無意收緊申公屋年齡限制

【本報訊】公屋輪候時間長，對於會否由輪候資格入手以減少輪候人數，房屋局局長何永賢表示就否認，指房屋委員會無意收緊申請公屋年齡限制，相信現有計分制可有效處理。何坦言，絕不樂見「18歲就排公屋」，強調計分制絕不鼓勵此種情況，對年輕人亦不會有好處，呼籲「千萬不要扭曲自己數十年的人生」。而《施政報告》提出初生嬰兒家庭可公屋「插隊」，她則強調每個家庭僅得一次機會，以維持公平性。

「不樂見18歲就排公屋」 何永賢表示，根據過往數字計算，若由18歲開始排公屋，差不多要等到40、50歲才能上樓，即是說期間有30年的人生將會被公屋入息資產要求掣肘，故她寄語年輕人不要有錯誤觀念，不建議18歲開始排公屋。不過，何承認不同個案有其獨特情況，若部分年輕市民或出於身體因素致生活較艱難，故不能用年齡為輪候資格劃線，否則勢掀爭拗。

施政報告提出為合資格初生嬰兒的家庭，預留居屋抽籤名額及優先揀樓，公屋輪候也可縮減一年時間。為維持公平性，何永賢表示會以「一間就一間」原則行事，即某家庭在一個嬰兒3歲前抽到居屋，或輪候公屋時因「生了一個嬰兒」加快一年，就只有一次優待機會。

房委會於明年將挑選10條公共屋邨，作為「智慧屋邨管理」試點。何稱正與香港應用科技研究院合作研發創新科技，例如監測升降機狀況的感應器，以便及早找出高危的升降機等。