或增阻嚇罰則 防劣質劏房再現

【本報訊】劏房問題困擾本港多年。房屋局局長何永賢表示，《施政報告》提出成立的「解決劏房問題」工作組會由房屋局主導，統籌跨部門合作，當訂立了劏房最低標準後，或會新增法例協助執行，屆時會配合具阻嚇力罰則，以防止再出現新劣質劏房；也可能另設部門處理，小組會在10個月內勾畫出方向。

小組10個月內勾畫出方向 何永賢表示，過去數屆政府亦曾就解決劏房問題研究不少措施，雖具有參考價值，但暫未見有方法能百分百套用，工作組會根據過往經驗再作調校，找出一套最適合現時情況的方法。

何又稱，為防止再出現不合最低標準的劏房，會配合推出具阻嚇力罰則，相信隨着過渡性房屋和簡約公屋供應逐漸到位，劣質劏房將被自然淘汰。

對於施政報告提及，為劏房居住環境包括居住面積設定最低標準，何指出，居住面積的規定應只針對分間單位，未必觸及一般單位，有需要時會委託統計處重新估算，強調在取締劣質劏房過程中，不會令劏房戶流離失所，並會配合未來公營房屋供應，安排受影響居民入住過渡房屋及簡約公屋。