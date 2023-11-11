洋房僭建 業主拒清拆 18年4檢控 僅罰11.6萬

毫無阻嚇力 議員斥離譜 本港獨立屋、村屋僭建問題猖獗，日前再有兩名業主因不遵從清拆令，被判罪成及判罰款共逾12萬元。其中，位於沙田嶺的一幢洋房，18年內先後被4度檢控罪成，惟業主至今未清拆僭建物，當局仍僅罰款共11.6萬了事。議員批評情況離譜，罰款過輕毫無阻嚇力，促當局加重刑罰。

首宗個案涉及沙田大埔公路沙田嶺段一幢洋房，其庭院及天台上若干個僭建物，面積合共約98平方米。有關僭建物並無事先獲得屋宇署批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》發出清拆令。

屋宇署指，該業主並無履行清拆令，故先後於2005年、2015年及2020年遭檢控，並在沙田裁判法院被定罪及判罰款共逾4萬元。由於該業主仍不履行清拆令，屋宇署遂再次提出檢控，並於本月1日在沙田裁判法院再次被定罪及判罰款7.6萬元。

另一個案僅罰逾5萬了事 第二宗個案涉及元朗南邊圍一幢四層高的僭建村屋，每層面積約27平方米。由於有關屋宇不會獲得地政總署發出的豁免證明書，不屬於新界豁免管制屋宇。而有關僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂發出清拆令。由於有關業主同樣無履行清拆令，故遭屋宇署提出檢控，並於本月3日在屯門裁判法院被定罪，判罰款51,360元。

議員楊永杰指，首宗個案先後被檢控4次，惟現時仍罰款了事，批評情況十分離譜。他指，相比店舖阻街定額罰款已大幅增至6,000元，涉事洋房僭建18年，「罰十幾萬元，每年先幾千元，根本無阻嚇作用」。他認為，當局有必要加重刑罰。

屋宇署指僭建物可致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款兩萬元。

楊永杰