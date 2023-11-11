立冬剛過迎東北季候風 漸降溫 下周二跌穿20℃

【本報訊】廿四節氣「立冬」剛過，代表已踏入冬季。香港天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風會今早抵達廣東沿岸，預計未來數日本港氣溫逐步下降，早晚較涼。其中，下周二（14日）市區氣溫更跌穿「20大關」，最低氣溫僅攝氏19度，而打鼓嶺更低見攝氏15度。

天文台預測，本港今日（11日）大致多雲，有一兩陣雨，市區氣溫介乎攝氏24至27度，風勢頗大。隨後兩三日氣溫逐步下降，其中，下周一、二市區最低氣溫在攝氏20度或以下。按分區天氣預期顯示，下周二清晨期間，打鼓嶺只有攝氏15度，上水、流浮山、石崗則約攝氏16度。

天文台又指，受強烈的季候風補充影響，下周後期本港天氣仍然較涼，且非常乾燥，日夜溫差頗大。下周五、六相對濕度可能達最低35%。