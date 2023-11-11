議員倡提高關注層次 納衞生工作重點

【本報訊】床蝨之患蔓延全球多地，網上更流傳一張港鐵機場快綫列車疑發現床蝨的照片，引發熱議。有議員擔心床蝨已傳至香港，建議政府提高對床蝨問題關注的層次，納入早前在《施政報告》提倡成立並由政務司副司長領導的「環境衞生及市容工作小組」的工作重點，提高市民意識，並倣效南韓設通報機制。

倣效南韓設通報機制 繼法國、英國後，南韓多地近日亦床蝨為患。議員何俊賢建議，政府應採取「外防輸入、內防傳染」的策略，給予「環境衞生及市容工作小組」跨部門協調人力，同時加強對市民宣傳，例如向外遊回港的市民派發小冊子，如何為行李箱、衣物高溫消毒，減少床蝨傳播。他又建議政府在公共地方加強清理，加強對學校交叉感染的警覺。

議員梁熙建議港府倣效南韓設立通報機制，讓市民發現床蝨後向相關部門通報，政府掌握情況後再決定下一步工作。他又說，預防和控制條例下，醫生現有通報機制，包括「強制呈報、建議呈報、可以呈報」三層，建議將床蝨加入「可以呈報」。

議員陳學鋒表示，政府應在床蝨問題上加強主動性，建議房署主動了解環境較差的住戶需求，因床蝨一旦潛藏後容易擴散；又呼籲政府盡快派發宣傳單張，提醒市民做好清潔與防範。

此外，議員楊永杰呼籲政府向全港學校、醫院、酒店、戲院及公共交通營辦商等，發出防治床蝨及消毒清潔的指引，並促請政府設立機制，監察全港蝨患的擴散及分布情況，以及向市民公布資訊。他又關注政府滅蝨工具及滅蝨藥的存量，若果本港大規模爆發床蝨，建議成立專隊協助弱勢社群處理。