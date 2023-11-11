酒店業稱已做足工夫應對

【本報訊】有港人早前前往南韓首爾旅遊，返港後懷疑有床蝨隨行李入侵家居。事件令公眾擔心，本港酒店每日有數以萬計旅客入住，恐隨時失守。酒店業界指，本港酒店過往偶有發生床蝨問題，但只限於個別房間，目前暫時未有聽聞有酒店發現床蝨，而業界亦已做足應對。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，酒店業界近日與港府會面，共同商討防治床蝨。業界最近已提醒酒店房務員，打掃時需掀起床褥和床板仔細檢查，如發現床蝨會即時聯絡清潔公司深層消毒。他又說，本港酒店不論等級檔次，房務清潔工作水準均高，加上入住率高，酒店每日或隔日都會整理房間，故毋須太擔心會出現床蝨。

劏房常有蝨患 暫未大增 至於本港居住環境密集，劏房亦常見蝨患。專門研究床蝨問題的中大社會工作學系副教授黃洪表示，目前暫未收到劏房住戶報告床蝨數量增多，相信是天氣較涼，床蝨減少出沒。他說，床蝨活躍於潮濕及有罅隙的地方，滅蝨彈只會將床蝨驅趕到同一大廈其他單位，故不建議使用。市民可以噴灑70度或以上酒精殺滅床蝨，或以60度以上熱水清洗衣物。