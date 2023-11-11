床蝨疑登機場快綫 急高溫清潔遏風險

肆虐外國恐傳入 港鐵收車回廠無發現 近期肆虐歐洲、南韓的床蝨危機疑殺入本港！網上流傳本港機場快綫列車懷疑發現床蝨蹤影，掀起市民廣泛關注。港鐵指接報後已派員上車檢查，暫未有發現，但已安排列車返廠進行高溫深層清潔。港鐵亦已制訂方案，包括機場快綫等使用非金屬座位的列車，今周起將加強清潔。

據網上流傳照片所見，機場快綫一列列車，其中一張座椅椅背上發現疑似是床蝨的昆蟲，其大細憑肉眼亦能清楚看見。港鐵昨回覆事件指，前晚約9時接到乘客通報後，隨即派員上車檢查，惟未有發現列車上出現類似照片中顯示的昆蟲。港鐵即時將該列列車駛回車廠作徹底檢查並進行高溫深層清潔，清潔過程中同樣未有發現。

非金屬座列車將重點清潔 港鐵表示，早於外國開始傳出爆發床蝨問題時，港鐵已作出風險評估及制訂方案，並參考海外經驗，安排每晚加強檢查列車及清潔，並定期進行滅蟲，以確保列車於投入服務前清潔衞生。港鐵會繼續密切留意，加強檢查車站及列車車廂，清潔重點之一是非金屬座位。若發現列車有異常情況，會回廠清理。

由本周起，所有機場快綫列車、高鐵列車（港鐵動感號）、迪士尼綫列車及東鐵綫列車頭等車卡，將進行高溫深層清潔及防治蟲蝨工作。港鐵有一套既定的程序按時進行清潔，所有列車每晚均會進行清潔，亦會定期進行滅蟲工作，以確保乘車環境衞生舒適。

香港鐵路職員工會主席蕭偉恒表示，港鐵列車每晚收車後會返回車廠清潔，而部分車廂定期做深層清潔，包括以化學物質處理絲絨面料的座位。他希望，政府能針對來自床蝨高危地區的乘客，在入境時進行消毒，包括對行李噴灑消毒劑，在源頭堵截床蝨流入；長遠建議港鐵更換列車絲絨面料座位。

巴士多用皮物料相對安全 鐵路以外，其餘公共運輸同樣高危，訪港旅客隨時將床蝨帶入本地社區。香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，運輸署已聯絡跨境交通營辦商，提醒要清潔車廂。有別於日本巴士採用絨布座位，本港旅遊巴全部是皮座位，相信出現床蝨的機會不大。

九巴則回應指，重視車廂清潔，已加強清洗車廂次數，而每次清潔車廂時，會以清潔消毒劑清潔座椅、扶手、安全帶、地板等車廂設施。九巴會密切注意車廂的衞生情況，作出適切的跟進。

受床蝨困擾國家