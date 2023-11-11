東呼即應：外婆陪產 手抱嬰屍不願放低

【本報訊】胎死腹中涉及原因眾多，包括胎兒橫膈膜缺損、胎盤功能、臍帶供應血流有問題、孕婦本身有疾病、遭受感染（如弓漿蟲感染）及肚子被撞擊等。袁太臨盆一刻始發現愛兒胎死腹中，她忍痛致電家人，由報喜不成卻變憂，折磨心傷處實在言語不能形容。當時接到通知的人，是滿心期待外孫回家的袁太媽媽陳女士，收到女兒電話後，陳女士不顧一切衝到醫院產房，最終陪着女兒產子並手抱冰冷嬰屍，她傷心地說，醫院本應是最安全最令人放心的地方，但外孫卻在此無法回家，深感失望及憤慨，要求醫管局交代。

早備薑醋嬰兒用品 陳女士說：「我朝早（5日）7點幾接到個女電話，以為BB出世，點知阿女話BB冇咗心跳！」為了迎接男孫，她早已煲好薑醋，買了浴盆及嬰兒床，豈料聽到女兒致電嬰兒沒有了心跳，她一度懷疑這個消息，立即趕到醫院了解情況。

到達醫院後，護士起初不讓她進產房，她不顧一切衝進去。其後院方讓她陪產，她與女婿一起全程陪伴着女兒，看着嬰兒降臨，但卻是不哭不動、全身紫色的小小一團，陳女士抱着嬰屍久久不願放手，「BB大大個個，7磅幾重，我到呢刻都接受唔到！」