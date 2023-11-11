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東呼即應：淚母怒控 臨盆前變死胎 伊院漏招靠害

今次出事的伊利沙伯醫院，袁太頭兩胎也在此順產。 今次出事的伊利沙伯醫院，袁太頭兩胎也在此順產。
今次出事的伊利沙伯醫院，袁太頭兩胎也在此順產。
檢查空窗期逾6小時 心跳突停止
政府出招鼓勵市民生育之際，公立醫院卻在短短半年內發生兩宗胎死腹中悲劇！本報與《東呼即應》採訪隊近日接獲一名孕婦控訴，喜懷第3胎的她上月初到伊利沙伯醫院待產準備誕下麟兒，詎料留醫一晚後驚覺胎兒心跳停頓，分娩後嬰屍已全身無生命迹象。該名母親不堪打擊，夜夜失眠，終日以淚洗面。本報今年4月曾報道瑪嘉烈醫院發生同類事故，當時家屬已指控公立醫院程序死板要求改善，惟事隔不足半年悲劇重演，醫院管理局表示已轉交死因裁判官跟進，向產婦及家屬致以慰問。
家屬質疑院方疏忽肇禍
孕婦一家難以接受，質疑醫院疏忽肇禍，促醫管局交代事件及徹底改善機制，家人說：「BB準備出世喇，點知要處理佢身後事！」已為兩女之母、懷有第3胎的袁太上月4日凌晨，發現穿羊水而到伊利沙伯醫院待產，遂被安排到產前病房過夜，當晚約11時最後一次檢查胎心一切如常，其後逾6句鐘無人檢查，到10月5日清晨6時左右再檢查時，醫生證實胎兒停止心跳。
今年37歲的袁太自感屬高齡產婦，自懷孕以來事事小心，做了兩次唐氏測試，妊娠結構及產檢等都一切正常，她也特別到私家醫院進行無創性胎兒染色體產前檢測。
袁太的預產期為10月11日，入院後，護士有為她接駁儀器監察胎心，入院日當晚11時，最後一次胎心檢測後，護士着她先行休息。但翌日凌晨（5日）約4時，有護士來為她注射抗生素等，並無檢查胎心：「如果夜晚肯駁機，或者巡密啲幫手檢查BB心跳，我諗呢單悲劇唔會發生。」
被發現無胎心後，袁太既悲且痛，還被問及後續處理。她毅然選擇順產，待分娩排出胎兒後，沒有聽到他哭，也沒有心跳，袁太憶述時不禁嗚咽。他們一家原本開開心心迎接男嬰，兩名女兒更滿心歡喜迎接弟弟，豈料歡喜變成悲痛。袁太說時再度淚如雨下，不能言語。
公院同類事故 半年第二宗
無獨有偶，本報今年4月23日曾報道一宗發生在瑪嘉烈醫院，涉及33歲孕婦懷第3胎後進院待產，翌晨發現胎死腹中的事故。不足半年，悲劇降臨在袁太身上，她坦言除了悲痛還感到憤怒，「我希望醫管局有一個解釋同答案，我都唔想再有下一個受害者，因為實在太痛苦！」
本身為兩子之母的議員江玉歡亦感難過，她指，如今高齡產婦較多，應提高風險管理避免悲劇重演，「政府係咪可以做好啲保障佢哋，冇一個家庭需要承受呢種悲痛！」
輔導心理學家陳鈺瑜指，臨盆之際陷入喪親之痛，可能會令孕婦患上抑鬱，家人陪伴及理解十分重要。她建議家人可以透過簡單肢體接觸讓孕婦感覺到被支持及接納。
醫院：程序符合慣常做法
本報就事件向伊利沙伯醫院提問，發言人未有正面回應，僅指個案已轉交死因裁判官跟進，院方會全力配合有關調查。醫護人員在過程中（詳見表）已盡力為產婦提供合適治療，程序亦符合國際慣常做法，院方事後向產婦及家屬解釋臨床狀況，提供心理支援，希望產婦及家屬可以釋懷。記者林建平
懷孕39周的袁太上月初到伊利沙伯醫院待產，詎料留院一晚後胎死腹中，令她夜夜失眠。懷孕39周的袁太上月初到伊利沙伯醫院待產，詎料留院一晚後胎死腹中，令她夜夜失眠。
懷孕39周的袁太上月初到伊利沙伯醫院待產，詎料留院一晚後胎死腹中，令她夜夜失眠。
陳鈺瑜陳鈺瑜
陳鈺瑜
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袁太將胎兒的超聲波影像製成精緻小相冊。袁太將胎兒的超聲波影像製成精緻小相冊。
袁太將胎兒的超聲波影像製成精緻小相冊。
伊利沙伯醫院交代孕婦胎死腹中時序表伊利沙伯醫院交代孕婦胎死腹中時序表
伊利沙伯醫院交代孕婦胎死腹中時序表
本報於4月報道瑪嘉烈醫院發生胎死腹中事故，事隔半年後悲劇重演。本報於4月報道瑪嘉烈醫院發生胎死腹中事故，事隔半年後悲劇重演。
本報於4月報道瑪嘉烈醫院發生胎死腹中事故，事隔半年後悲劇重演。
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