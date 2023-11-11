東呼即應：淚母怒控 臨盆前變死胎 伊院漏招靠害

檢查空窗期逾6小時 心跳突停止 政府出招鼓勵市民生育之際，公立醫院卻在短短半年內發生兩宗胎死腹中悲劇！本報與《東呼即應》採訪隊近日接獲一名孕婦控訴，喜懷第3胎的她上月初到伊利沙伯醫院待產準備誕下麟兒，詎料留醫一晚後驚覺胎兒心跳停頓，分娩後嬰屍已全身無生命迹象。該名母親不堪打擊，夜夜失眠，終日以淚洗面。本報今年4月曾報道瑪嘉烈醫院發生同類事故，當時家屬已指控公立醫院程序死板要求改善，惟事隔不足半年悲劇重演，醫院管理局表示已轉交死因裁判官跟進，向產婦及家屬致以慰問。

家屬質疑院方疏忽肇禍 孕婦一家難以接受，質疑醫院疏忽肇禍，促醫管局交代事件及徹底改善機制，家人說：「BB準備出世喇，點知要處理佢身後事！」已為兩女之母、懷有第3胎的袁太上月4日凌晨，發現穿羊水而到伊利沙伯醫院待產，遂被安排到產前病房過夜，當晚約11時最後一次檢查胎心一切如常，其後逾6句鐘無人檢查，到10月5日清晨6時左右再檢查時，醫生證實胎兒停止心跳。

今年37歲的袁太自感屬高齡產婦，自懷孕以來事事小心，做了兩次唐氏測試，妊娠結構及產檢等都一切正常，她也特別到私家醫院進行無創性胎兒染色體產前檢測。

袁太的預產期為10月11日，入院後，護士有為她接駁儀器監察胎心，入院日當晚11時，最後一次胎心檢測後，護士着她先行休息。但翌日凌晨（5日）約4時，有護士來為她注射抗生素等，並無檢查胎心：「如果夜晚肯駁機，或者巡密啲幫手檢查BB心跳，我諗呢單悲劇唔會發生。」

被發現無胎心後，袁太既悲且痛，還被問及後續處理。她毅然選擇順產，待分娩排出胎兒後，沒有聽到他哭，也沒有心跳，袁太憶述時不禁嗚咽。他們一家原本開開心心迎接男嬰，兩名女兒更滿心歡喜迎接弟弟，豈料歡喜變成悲痛。袁太說時再度淚如雨下，不能言語。

公院同類事故 半年第二宗 無獨有偶，本報今年4月23日曾報道一宗發生在瑪嘉烈醫院，涉及33歲孕婦懷第3胎後進院待產，翌晨發現胎死腹中的事故。不足半年，悲劇降臨在袁太身上，她坦言除了悲痛還感到憤怒，「我希望醫管局有一個解釋同答案，我都唔想再有下一個受害者，因為實在太痛苦！」

本身為兩子之母的議員江玉歡亦感難過，她指，如今高齡產婦較多，應提高風險管理避免悲劇重演，「政府係咪可以做好啲保障佢哋，冇一個家庭需要承受呢種悲痛！」

輔導心理學家陳鈺瑜指，臨盆之際陷入喪親之痛，可能會令孕婦患上抑鬱，家人陪伴及理解十分重要。她建議家人可以透過簡單肢體接觸讓孕婦感覺到被支持及接納。

醫院：程序符合慣常做法 本報就事件向伊利沙伯醫院提問，發言人未有正面回應，僅指個案已轉交死因裁判官跟進，院方會全力配合有關調查。醫護人員在過程中（詳見表）已盡力為產婦提供合適治療，程序亦符合國際慣常做法，院方事後向產婦及家屬解釋臨床狀況，提供心理支援，希望產婦及家屬可以釋懷。記者林建平

懷孕39周的袁太上月初到伊利沙伯醫院待產，詎料留院一晚後胎死腹中，令她夜夜失眠。 陳鈺瑜 東網版面新設計 一撳即睇 袁太將胎兒的超聲波影像製成精緻小相冊。 伊利沙伯醫院交代孕婦胎死腹中時序表 本報於4月報道瑪嘉烈醫院發生胎死腹中事故，事隔半年後悲劇重演。 東呼即應爆料熱線