笑看天下：俄國退約 無懼制裁

人類幾經奮發努力建立了文明，之不過，日子安穩後卻又不惜武備競爭，尤其是核武的競爭，更令世界充滿隨時毀滅嘅危機。老朽認為「多做生意，不作戰」世界自然會好，顯然係主觀意見，實際敵不過客觀事實。

呢嗱！俄羅斯外交部周二表示，當天凌晨零時完成退出《歐洲常規武裝力量條約》嘅全部程序。俄羅斯外交部提到，考慮到北約組織對烏克蘭衝突嘅直接責任，以及接受芬蘭和瑞典加入成為成員國，俄方從根本安全利益嘅角度出發後，認為有關條約已經不可接受。俄羅斯退出條約，意味這條涉及歐洲地區嘅軍備控制條約隨時失效。美國軍備控制及不擴散中心高級政策主任埃拉特認為，俄羅斯2007年已停止執行條約嘅規定，所以今次退出嘅影響差不多係零，更形容這條約已失效多年，今次只是進一步承認呢個事實。

事實上，回顧過去，美國與蘇聯及俄羅斯喺冷戰期間及冷戰結束後，簽署一系列與軍備控制相關嘅條約，目的係防止雙方因軍事競爭而擦槍走火，同時增加互信程度，並緩解緊張關係。之不過，呢啲軍控條約，無論係雙邊抑或多邊，往往因為兩國關係惡化而失效，淪為廢紙一張。

大家如果不善忘，當記得美國前總統特朗普上台後不斷退出國際組織及條約，例如佢宣布要退出《中程導彈條約》，其中一大理由係「中國正不受約束地大力研發和部署相關武器，並威脅到美國嘅安全」。唔少評論認為，喺中國崛起嘅形勢下，特朗普嘅目的係讓美國將世界秩序重新洗牌，將有利於中國嘅二戰後國際秩序推翻。如今俄羅斯退出《歐洲常規武裝力量條約》，其實並沒有甚麼值得大驚小怪，這亦反映俄羅斯根本無懼美國制裁！