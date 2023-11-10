激濁揚清：美利堅懼怕金正恩

美國知名朝核問題專家赫克指出，北韓領袖金正恩似乎已決定不再追求朝美關係正常化，並選擇攜手中俄謀求發展，形容情況令人擔憂。本欄早已指出朝俄合作，美西方怕怕，既然美國專家現在也來講上一講，今天即管再說些事實予各界注意一下。

恐懼源於未知，美西方對北韓所知有限，過去對平壤政府行動的預估亦是一錯再錯，金正恩下一步要怎麼搞，根本誰也說不準，不憂心才怪。這裏不妨舉些實際例子，美國情報部門可以安插線眼到克里姆林宮，掌握俄羅斯總統普京準備何時對烏克蘭採取特別軍事行動，就連普京有幾個情婦，美西方如要對俄搞制裁，想從普京情婦身上落手，情婦的戶口資料亦早已如數家珍。

反觀美西方對金正恩根本所知不詳，連他確實有幾名子女，外界也只是瞎猜揣測，皆因難以在平壤政府內安放線眼。美國無法對北韓構築有效的情報網，自然就沒有人向其通風報信。雖然曾有美媒報道，金正恩同父異母兄長金正男是美國中央情報局的線人，但先不說他長年居於澳門，對北韓內部事務一知半解。更甚的是，他在2017年於馬來西亞遭人毒殺，他本人固然被蒙在鼓裏，美國情報部門事前又有否收到風聲？足以證明，對美國而言，北韓好比一個神秘宇宙。

當金正恩一改安坐平壤的作風，愈來愈深地涉足境外事務，在國際舞台「上線」，更開宗明義說「北韓無條件支持普京及俄羅斯對西方的神聖鬥爭」，而北韓研發的武器又相當嚇人，包括由水下核攻擊無人艇攜帶、報稱威力達美軍當年投擲廣島原子彈100多倍的核魚雷。平壤會否如美國般，既然研發了不妨拿來作實驗？沒有線眼的美西方，落入被動處境，當然是既驚且懼。