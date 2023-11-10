自成一家：疫後搶客 技不如人

三十年河東，三十年河西。幾年前大批內地客來港購物，被一些政客炒作並出現「驅蝗」風波。豈料一場疫情過去，如今港人北上消費迭創新高，南下內地客人數卻不見有起色，港人由擔心客人太多變成擔憂客人流失。

大部分港人將問題歸咎於香港租金貴、人工貴。這種講法多少有點避重就輕，沒有直面香港自身競爭力不足的問題。平心而論，內地商界在過去幾年疫情期間，無論是產品還是服務都有了長足的提升。疫後我曾多次北上消費，發現深圳多了許多新的大商場，從裝修風格、店舖擺設等來看，絲毫不比香港的遜色。餐飲方面，內地各種菜系的選擇更多、口味更廣，就連服務員也比香港年輕有活力。簡單來說，鄰近城市在進步，香港仍在原地踏步。港府早前暫停執行26個職位不得輸入外勞的規定，連售貨員、侍應生、收銀員等低技術工人也要輸入外勞，其實已是間接承認自己技不如人。

值得注意的是，香港以前吸引內地人的是外國貨品便宜，不用打稅，但現在是國貨風潮。近年國產電器、手機、汽車在全球各地不斷搶佔洋貨的市佔率，不再單單是鬥平的低端市場，連中高端市場都不斷搶佔。國家商務部副部長盛秋平日前說，將全面取消製造業領域的外資准入限制，言下之意，是國貨無懼打開門公平與洋貨競爭。另外，內地經濟增長乏力，內地年輕人亦摒棄奢侈風氣，崇尚簡樸生活。多個因素綜合起來，來香港購物的人自然買少見少。

2003年沙士之後，中央開放個人遊，內地人南下旅遊救了香港。但今次此路已明顯不通。香港不能再奢望內地個人遊來打救，必須找到新的經濟增長點，否則靠食老本必然坐食山空。