橫眉冷看：中美兩國誰怕誰

今日中美兩國元首，一個急如熱鍋上的螞蟻，一個不慌不忙，猶如閒庭信步。說穿了原因，當然是一方有求，一方則可應可不應，最後答應與否，且看你誠意如何。美國快將舉行亞太經濟合作組織（APEC）會議，華盛頓政府對外宣稱，中國國家主席習近平已答應出席，此話講了又講，但中方始終沒有確認，只叫大家走着瞧。如此弔詭的情況，有觀察時事數十年的評論員也說，是前所未見。

平情而論，習近平主席最終大多會如期赴會，但中方至今未肯確認其事，估計是要對方付出更大的誠意。自從今年6月以來，華府已不停伸出橄欖枝，先後遣派國務卿布林肯、財政部長耶倫等政府要員來華訪問。後來就連百歲人瑞基辛格，這位諾貝爾和平獎的得主也要派上用場。基辛格在今年7月到訪北京，習主席親自設宴為其祝壽，據說老人家正是為白宮帶話而來，希望全面重啟兩國的溝通大門。

中美兩國的關係能否改善，其中一個關鍵指標，就看習主席是否答應出訪美國，白宮為達成目標，正在不停讓步。香港特首李家超在華府制裁名單之內，按理不能踏足美國，但美方最後仍願意拉下半張面皮，主動向李特首發出邀請函。只是京港政府也很懂得外交默契，知道要為對方留下顏面，便推說李特首事忙無暇出席，改由財政司司長赴會，此事就此終了，雙方都算是有了下台階。

目前中美兩國尚須研討的，或許是接待規格問題，接待習主席的安排，必須妥當完善，更不能夠讓美方有任何機會搞出小動作。我估計中方開出的要求，名目定然不少，反正「你急我不急」，要是美方不答應，訪問大可以就此拉倒，咱們就看誰怕誰！