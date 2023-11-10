強詞有理：主子與奴才

不近情者多藏奸。黎智英涉嫌觸犯國安法大案將於下月開審，美國幾位跨黨派國會議員此時此刻提出《香港制裁法案》，一口氣針對包括法官和檢控官在內的49位港府官員，分明就是衝着此事而來。對香港進行長臂管轄，乃至公然干預香港司法，美國政客肆無忌憚，蠻橫霸道，充分暴露其醜陋嘴臉和險惡用心。但今時不同往日，如果他們以為這樣就能解救黎智英，未免太天真。

國務院港澳辦指美國政客如此氣急敗壞、不擇手段地威脅制裁特區官員及司法人員，為的是「搭救」其在港豢養的代理人，證明了其與黎智英等反中亂港分子的「主子與奴才」關係，讓人們進一步認清該些反中亂港分子是「為美國而戰」，犯下嚴重罪行，必須依法受到嚴懲。如何嚴懲？有人提議啟動《港區國安法》第55條，將黎智英案轉交內地法院審理，這不失為釜底抽薪的好辦法。

《港區國安法》第55條列明三種情況下，可以由中央駐港國安公署對相關案件行使管轄權，包括案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況、特區政府無法有效執行國安法的嚴重情況、國家安全面對重大現實威脅。很明顯，美國政客威脅制裁香港司法人員，正是屬於外國或者境外勢力介入的複雜情況，中央還不出手，更待何時？應該這樣說，如果司法人員無懼美國的制裁威脅，能夠依法辦事，中央當然不必出手，最怕在外力介入之下，司法人員投鼠忌器，香港法院無法正常審案，中央就沒有理由繼續袖手旁觀。

你不仁，我不義，既然美國政客要「玩嘢」，中央還有甚麼好客氣？以黎智英案件的性質，倘若轉交內地法院審理，結果不言而喻，有人注定要在獄中終老。老美的本意若是為了解救黎智英，顯然只能弄巧成拙，反而加深其罪孽。當然，美國政客也許根本不關心黎智英的命運，他們打香港牌，只是為了遏制中國。尤其是眼見最近華盛頓頻頻向北京示好，雙方關係大有緩和的迹象，那些極端反華政客不希望見到這個結果，於是又跑出來興風作浪，為中美關係添煩添亂。

可憐黎智英這班人，盡心盡力「為美國而戰」，到頭來統統淪為棄子。這也正是歷來漢奸的下場，當初有多少風流，現在就有多少折墮。正如古人所說，禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。