坦言集：衝突難解

以巴衝突的解決，主要在兩個管道，一是外交，另一是戰場。

外交方面，以色列的蠻橫，使維護它的美國愈來愈在國際上被孤立和針對；憑藉其強大的武力，可以鎮壓中東國家不參戰，卻大大失去了其他國家的信任與尊敬。即使G7盟友亦開始離心，在聯合國大會要求以巴即時停戰的決議，法國支持，美國反對，英國、德國、加拿大、意大利、日本都棄權，不靠攏美國。近日葡萄牙外交部長公開批評以色列，比利時副總理要求制裁以色列，西班牙部長更要求即時與以色列斷交。

隨着以色列的暴行公諸於世，以及以色列政府堅持對加薩民眾施暴，引發出全球眾多民眾的示威，和愈來愈多政府公開譴責，這一浪潮方興未艾，主因是以色列始終不肯改變其對巴勒斯坦的殖民主義政策，不放棄現時在衝突中採取的種族滅絕手段。美國是備受壓力，所以國務卿布林肯不停出訪進行游說和解釋，但始終沒法迫使內塔尼亞胡政權停火、開放人道主義走廊和援助。

外交的死結在於以色列的強橫和美國的無力。國際的反對只像雞蛋打上硬牆，且看甚麼時候雞蛋變成石頭，把以色列和美國打痛，逼它們讓步。從以國政局看，除非總理內塔尼亞胡下台，否則難以樂觀。即使以色列以外的猶太人在各國受到壓迫，內塔尼亞胡極右政權還是會無動於衷，一如他們冷眼看人質在空襲中死亡。

戰場上消息不足，但以以色列30萬大軍在彈丸之地的加薩進度緩慢，即使火力軍力有巨大差別，精銳的以軍還是難以找到哈馬斯的主力作決戰，巷戰、地道戰便僵持下去，以軍傷亡人數日增，士氣難振，關鍵便是哈馬斯能堅持多久。若以軍沉不住氣，盲目的擴大戰爭，可能便落入哈馬斯的陷阱，死傷更眾，單以此便足以引起以國內部的分歧反對。當國際壓力日增而戰情難改，內塔尼亞胡政權不是進一步瘋狂轟炸，殺害平民，便會在壓力下下台，改與哈馬斯談判。加薩戰事沒法解決的話，美國也難以承受日重的內外壓力，哈馬斯的同情者也會被迫捲入戰事，以挽救加薩200萬人的生命。形勢變化難料，希望朝和談方向發展，否則亂局持久。

這個時候本應是中俄介入的絕好時機，但介入要有智慧、手段，否則會弄巧成拙。中東政治涉及多方，利益複雜，矛盾實在難解。