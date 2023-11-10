政情：卜國明談最陰功基建 中環灣仔繞道被拖延十幾年

曾參與本港多個基建項目嘅香港工程師學會前會長卜國明，早前出席一個講座時就提到，當年興建中環及灣仔繞道，係佢覺得最「陰功」嘅基建工程，因為有關項目必須喺維港內建造隧道，從而牴觸《保護海港條例》，結果遭到兩次司法覆核，拖延咗十幾年先至得以展開工程。

回想西鐵遭質疑無人搭

唔單止司法覆核，卜國明指當時社會亦有聲音認為毋須興建繞道，只要將中環嘅老細車趕走以免阻塞路面，咁就可以解決交通問題㗎啦。但事實係未有中環及灣仔繞道之前，繁忙時間由北角到中環往往要半個鐘，但有咗繞道之後，時間縮減至5分鐘，既可避免塞車，又可減少空氣污染。講起被輿論質疑嘅基建項目，卜國明話仲有西鐵綫。佢話記得西鐵開通之時，有報章標題話「西鐵無人搭」，之不過繼西鐵之後，高鐵線、沙中綫陸續興建，畢竟人口密集嘅城市十分需要集體運輸系統，因此香港應大力發展鐵路。