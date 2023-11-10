政情：庫房錢唔夠 港府大想頭

梁翊婷算帳：設融資辦公室開支不菲 香港經濟吹淡風、政府財赤嚴重嘅同時，港人大舉北上消費、新一份《施政報告》又拋出好多宏圖大計。觀塘前區議員梁翊婷指政府揚言要起鐵路、又話要成立工作小組等一大堆在在需財嘅計劃。之但係，薪俸稅嘅報稅表少咗十幾萬份，樓市同股市又冇乜起色，到底錢從何來呢？

梁翊婷日前拍片，話睇番施政報告，有關搵錢嘅計劃唔係冇，譬如政府將成立由財政司司長帶領嘅「大型發展項目融資委員會」，並設立「大型發展項目融資辦公室」，話要利用市場力量、槓桿市場資金同效率，為有關項目嘅投資融資方案提供意見。之不過「大型發展項目融資辦公室」嘅具體工作到底係點，梁翊婷話唔清楚，然而要成立一個辦公室，難免要招聘人手，而財金專業嘅員工，其薪水一定唔平啦，隨時十幾萬起跳，究竟成立一個咁嘅辦公室首先使幾多錢？咁就不得而知啦，況且財政司司長本身就有其辦公室，而有關主張係咪暗指有人辦事不力，要另外成立「融資辦公室」去取代部分作用？咁就要政府去解畫嘞。

重啟投資移民計劃成效存疑 另一個有助增加收入嘅方法，就係重啟凍結咗8年嘅投資移民計劃。梁翊婷指施政報告提到落實「資本投資者入境計劃」，唔計房地產，只要喺香港投資股票、基金、債券等資產達3,000萬元或以上，就有機會申請來港。儘管細節方面有待公布，但梁翊婷話經濟不景並唔止香港，好多國家包括內地亦唔好得去邊，到底有冇人願意為咗一張香港身份證而付出3,000萬元嘅代價？真係好值得懷疑。

高消費人口不停流走損經濟 梁翊婷話最近同好多親朋戚友傾偈，不論大家嘅政治立場如何，但都有一個共通點，就係香港好似睇唔到前景，不但覺得經濟唔好，且復甦無期，其中一個原因係人才不停咁流走。畢竟移民人口通常係最願意花錢、最有活力、最鍾意買「無謂嘢」嘅一群，而呢批人走咗之後，願意花錢於娛樂或非必需品嘅人亦都大幅減少，成個市場都呈現萎縮趨勢。

對於政府促進經濟嘅措施，梁翊婷話唔少商場睇落係旺咗，但好多人嘅消費態度都係流於審慎，佢話自己入商場，多數係幫襯食肆，或逛吓超市、12蚊店之類，而對上一次喺商場買貴價貨，都好似係半年前嘅事啦。佢話上個月嘅重陽節假期，逾百萬人次港人北上，若果到內地消費嘅現象持續落去，香港經濟又會點樣呢？當經濟唔好，香港嘅財赤又會否更加嚴重呢？佢話問題已浮上水面，愈來愈多人關注。