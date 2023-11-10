紅館墮屏案 3被告拒認罪 明年10月受審

【本報訊】本地男團MIRROR去年7月28日在紅館舉辦演唱會時發生意外，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛墮擊中。演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉嫌虛報屏幕重量，該公司3名職員被控串謀欺詐，首兩名被告表明打算否認控罪。至於第3名被告，則於昨日在區院提訊時亦表明將否認控罪。法官最終安排3名被告同於明年10月16日受審。

涉虛報屏幕設備重量

48歲被告梁耀祖，與同案41歲被告吳凱瑩，均報稱項目經理；60歲林志華，則報稱工程統籌，他們同被控一項串謀欺詐罪及一項屬交替的欺詐罪。串謀控罪指，他們於去年5月19日至7月25日期間，包括首尾兩日，串謀向康樂及文化事務署經理，訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方准「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。被告續獲准擔保外出，保釋條件包括不得與控方證人討論本案案情、定期到警署報到及在保釋期間不可離港。案件編號：DCCC 291/2023