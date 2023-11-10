西九掉包走犯案 兩男被告擬認罪

涉於臨時囚禁室互換身份識別文件 西九龍裁判法院今年4月發生懷疑「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候押走期間，疑與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。兩人同被控妨礙司法公正罪，兩人亦各自另被控將文件轉讓給他人等控罪。案件昨於區院再提訊，林姓被告早前已表明將認罪，餘下的陳姓被告昨亦表明將認罪。法官將案件押後至明年3月6日進行答辯和聽取求情，期間兩名被告續須還押。

涉販毒案的被告是37歲陳樹華，報稱售貨員。涉襲女友的被告是24歲林景浩，報稱無業。兩人同被控作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，指他們在今年4月10日，在西九龍法院羈留室內，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即陳樹華虛假地表示自己是獲法庭准予保釋的林景浩，而林景浩則容許此掉包。

警核對身份未察不妥 陳樹華另被控一項從合法覊留逃離罪及一項使用屬於他人的文件罪，指他在同日同地，從警員52498陳偉鴻的合法羈押下逃脫，及於同月13日在油麻地南京街與新填地街交界附近，無合法權限或合理辯解，而使用一張屬於林景浩申請香港永久性居民身份證的收據。林則另被控將文件轉讓給他人罪，指他於4月10日，在西九龍法院大樓將姓名為林景浩的申請香港永久性居民身份證收據轉讓給陳樹華。

本身被控販毒的陳樹華，就該案他分別被控販毒及阻差辦公罪，並於早前在九龍城法院提訊，該案將於今年12月21日再訊；本身被指襲擊女友的林景浩，他早前已就該案承認控罪，並被判囚6星期。案件編號：DCCC 612/2023