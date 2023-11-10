2男秘登南美貨輪押運 救生品藏值3.9億可卡因

抵港遇查斷正就逮 疑沿途拋落海派遞 有一艘由南美洲駛往亞洲的遠洋貨櫃輪，船上驚現兩名可疑不速之客，執法部門接報後懷疑二人涉及違法行為。周二貨櫃輪抵港後，跨部門人員登船檢查，在一個載有棉花糖的40呎貨櫃內，發現9個載有救生用品、串連在一起的可疑防水袋，打開後起出318公斤、市值約3.9億元懷疑可卡因，並拘捕該兩名疑押送毒品的本地及厄瓜多爾籍男子。二人已被暫控販毒罪名，案件今日到西九龍裁判法院提堂。

執法部門於11月1日接獲報案，指一艘香港登記由南美洲危地馬拉出發、正向亞洲航行的大型遠洋貨櫃輪上，發現兩名並非船員的可疑男子。經研究該貨櫃輪的航線及出發地點，相信二人並非偷渡客，懷疑他們把違禁品偷偷帶上船。由於該貨櫃輪體積龐大，且載有8,000個貨櫃，因此聯同香港海關進行聯合部署及行動。海關經調查船上貨物種類及清單，再經船公司協調和安排，該船於本周二（7日）抵達香港葵涌貨櫃碼頭。

載棉花糖貨櫃封條文件不符 周二下午約4時，兩個部門人員同時登船進行調查，相信有3個由危地馬拉、運往中東約旦載有棉花糖的40呎貨櫃有可疑，其中一個的船務封條號碼與船務文件不相符，有迹象顯示該貨櫃有被打開過痕迹。因此，人員押送該3個貨櫃到葵涌海關貨櫃大樓檢查，透過X光發現該個封條號碼有異的貨櫃有不尋常影像，貨櫃前端與其他貨物的密度有明顯分別，因此打開該貨櫃查驗。

人員在貨櫃前端貨物中見到9個以麻繩串連的防水袋，內有救生衣、充氣浮標及防水浮燈等。由於貨櫃有被打開過痕迹，而該批救生用品亦擺放於近櫃門位置，令人懷疑該批救生用品載有違禁品，相信有人會將其掟入海中讓其他人接收。關員於是打開其中一個防水袋搜查，在袋內發現一磚磚以防水物料真空包裝的白色粉末，抽取樣本進行毒品快速測試後，證實對可卡因呈陽性反應。最終在9個防水袋內檢獲318磚、每磚重約一公斤、市值約3.9億元懷疑可卡因。

港男厄瓜多爾漢涉販毒提堂 人員以涉嫌販毒罪，拘捕該兩名分別為24歲的本地男子及19歲厄瓜多爾籍男子，他們均報稱無業。據悉，該名本地男子有出境紀錄，當時前往歐洲，相信他收取數十萬元報酬押送毒品。二人已被暫控販毒罪名，案件今日於西九龍裁判法院提堂。

人員調查相信，二人由南美某處乘快艇秘密登上船，負責押運該個載有毒品的貨櫃。該藏毒貨櫃來自南美洲，10月初出發，途經厄瓜多爾、秘魯、巴拿馬、墨西哥，其理應經過高雄、蛇口及香港，目的地為約旦。因貨櫃輪抵達墨西哥後，船員發現該兩名陌生男子，於是透過船公司向香港執法部門舉報，並安排貨櫃輪直接前往香港。貨櫃最終目的地為約旦，暫無直接證據顯示該批毒品目的地是香港。不過，不排除該批毒品跟隨貨櫃輪抵達亞洲不同地區海域時，押解毒品的二人會將載毒防水袋拋落海中，再由販毒集團其他成員在海上接收毒品，並把毒品供應鄰近地區的市場。