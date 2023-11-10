蒸爐過熱 荃灣食肆油煙槽起火

【本報訊】荃灣大涌道8號地下一間茶餐廳，昨晨7時許懷疑有蒸爐過熱，導致油煙槽起火冒煙，餐廳職員慌忙報案，並與食客疏散至店外暫避。消防趕至現場時火已經熄滅，惟餐廳內依然一片煙霧瀰漫，消防員亦開喉向店內射水降溫。事件中無人受傷。