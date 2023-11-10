8大學設餐盒借用機 歸還免清洗

【本報訊】即棄餐盒一直是校園垃圾的主要來源，8所大學教育資助委員會資助的本地大學早前推出餐盒借用計劃，於8大校園設置餐盒借用機器。用家只需用八達通卡支付20元按金即可借用，按金亦將在歸還餐盒時全額退還，冀藉此減少即棄塑膠消耗，促進校園持續發展。

餐盒借用機器設置人工智能可重用餐盒借用及歸還系統，據悉是亞太地區大學中首個同類系統。每部機器可提供120個可重用餐盒，每周7日、每日24小時運作。

此外，用家毋須清洗餐盒即可歸還，使用過的餐盒由專業餐具清潔公司清洗，以確保高衞生標準。餐盒由可回收及可用於微波爐的聚丙烯製成，外觀為藍綠色。餐盒借用計劃今年9月起實施，除了香港科技大學因5月先行試用而設有兩部機器，其餘7大校園各有一部餐盒借用機器。

餐盒借用計劃是「賽馬會綠續‧源園」計劃下的措施之一，並由8大成立的「香港可持續校園聯盟」推行。聯盟於2021年獲香港賽馬會慈善信託基金一項為期3年、逾1,500萬元的捐助。