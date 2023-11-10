流浮山爆非洲豬瘟 豬場銷毀5600頭

【本報訊】流浮山豬場爆發非洲豬瘟，漁農自然護理署展開大規模殺豬。漁護署日前公布在一個本地豬場發現有豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒後，前日再到該豬場抽取了37頭豬隻樣本作進一步檢測，發現再有6頭豬隻的樣本感染非洲豬瘟。昨日早上約7時開始銷毀該豬場全部5,600多頭豬。政府已就事件通報世界動物衞生組織。

漁護署發言人說：「根據非洲豬瘟應變方案，昨晨派遣約30名人員到該位於元朗流浮山的持牌豬場銷毀豬隻。該署會銷毀場內全部5,600多頭豬隻，銷毀的豬隻會按照既定程序運往新界西堆填區棄置。」

事件已通報世衞組織 發言人續說，已就事件通報世界動物衞生組織，並正聯同國際專家調查及了解非洲豬瘟病毒的源頭。至於有關豬場三公里內的其他三個豬場，漁護署於7日所抽取的豬隻樣本均對非洲豬瘟病毒呈陰性反應，目前亦無收到豬隻有異常情況的報告。為審慎起見，漁護署仍然禁止該豬場三公里內的其他三個豬場運出任何豬隻，直至另行通知。

漁護署會繼續密切監察本地豬場，有需要時進行檢測。漁護署亦已通知所有農戶，如發現豬隻健康有異，應即時通知該署。

漁護署兩度殺豬之後，本地豬隻供應料會縮減，有機會影響本地豬肉供應。