機場飛機事故救援演習 逾千人參與

【本報訊】多個政府部門聯同機場業務夥伴機構代表，在香港國際機場舉行飛機事故及救援演習，機管局機場運行副總監方瑞文在演習後表示，有超過20多個部門及機構、合共超過1,000人參與，回復疫情前演習水平。

化學品滲漏 啟動洗消設施 今次演習於昨日凌晨開始，模擬一架抵港客機着陸時，引擎與跑道碰撞後發生大火，懷疑有化學品滲漏至主機艙，部分旅客及機組人員受傷，各部門人員立即啟動相關緊急機制，並到場進行救援，其中消防處使用最新的洗消設施，為傷者清洗及護理，是處方危害物質專隊首次就化學、生物、輻射及核製劑事故情況啟動設施。

方瑞文表示，今次再選擇在新北跑道演習，是期望大家更熟練在新設施的應變情況，演習令機場同業可以實踐相關程序，亦證明業界及政府部門有能力妥善處理緊急的情況。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，香港國際機場一向安全至上，隨着客運量持續穩定回升，演習為機場同業提供寶貴機會，測試在緊急情況下的應變及危機處理能力，演習順利完成，顯示他們已準備就緒。

飛機事故演習是按照簽發機場牌照規定進行，香港國際機場定期舉行演習、練習及培訓講座，內容涵蓋不同運作事故及緊急應變場面，包括惡劣天氣、系統故障、設備失靈、公共衞生事故及保安事故等，今次演習有多個部門參與，包括民航意外調查機構、民航處、海關、衞生署、消防處、入境事務處、醫院管理局及轄下4間醫院等。