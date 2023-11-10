下周日 M+博物館兩周年 標準門票展覽免費入場

【本報訊】西九文化區M+博物館自2021年開館以來已接待超過460萬人次參觀，M+昨日宣布，為慶祝開幕兩周年，訪客下周日（12日）可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和節目，毋須提前預約。

限制人流 下午4時「截龍」 博物館當日的開放時間為上午10時至下午6時，欲免費參觀M+的訪客只可於藝術廣場入口進入博物館，且為確保訪客的參觀體驗，館方會限制進入博物館的人數，並會在下午4時「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀。

M+贊助人、會員以及持票或準備現場購票參觀「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特別展覽的訪客，可於藝術公園入口排隊入場，同時持當天特別展覽門票的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館專屬空間，而會館設有最低消費，每名顧客為50元。

館方預計當日會有大量訪客參觀，建議攜帶輕便隨身物品。所有大於30厘米×42厘米×10厘米的背包及行李必須寄存在收費儲物櫃或衣帽間。另外，當日M+所有餐廳和商店均會如常開放；而B1層亦會如常免費開放，惟訪客不能經該層前往M+地下或B2層。