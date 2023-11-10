東呼即應：彩虹邨重建安置 公屋上樓或拖遲

新單位供作搬遷 東呼即應關注支援措施 有消息指有60年樓齡的彩虹邨，終於有重建時間表，不少街坊表示歡迎，但估計需時10年以上，而且全港像彩虹邨的老舊公屋尚有很多，但真正落實重建卻寥寥可數。有關注團體擔心，原區安置居民，會令現正排隊輪候的公屋申請人等待更久。《東呼即應》亦關注，同區有多少單位安置原有居民、正排隊輪候的公屋申請人會如何；若搬屋期間沒有年輕家人支援，長者街坊又該如何是好；現時香港仍有大量的老舊公共屋邨，當局又有沒有重建時間表等種種問題。

近日終有重建時間表的彩虹邨，近年經過一番粉飾，成為網民打卡熱點，但畢竟樓和人一樣「年紀大、機器壞」，不少單位都問題多多，居民只能有苦自己知。現時街坊終於盼來重建喜訊，但重建容易安置難。

老舊屋邨多 應加快重建進度 公屋聯會總幹事招國偉表示，彩虹邨的樓齡已有60年之久，不少長者居於邨內。香港房屋委員會在舊屋邨重建安排方面，例如為租戶提供搬遷津貼、安排非政府機構成立義工隊，支援有需要人士等。他提到，房委會於2013年，就轄下22條舊屋邨進行重建研究。但截至目前，已公布或正規劃的重建項目不多，有意見認為應加快重建的進度。

他又指，重建屋邨的關鍵條件之一，是安置住戶的資源，即要有新單位安置受影響的住戶。在舊屋邨附近或同區位置，若有新建的公屋項目，建議可配合舊屋邨重建的項目，成為提供新單位的契機。

對於舊屋邨重建，他直言的確需要新建的公屋單位資源，以安置原有居民，惟此舉無疑會影響原有的公屋輪候時間及上樓安排，或會拖慢上樓時間。但對於舊屋邨來說，樓宇的老化，如石屎剝落、滲水問題，同樣困擾居民的生活，故要有所平衡。而短中期來說，的確會令公屋供應有所減少，但長遠而言，透過舊屋邨重建，可新增更多公屋單位，或有助於未來加快上樓的時間。

《東呼即應》認為，市民其實沒有奢求，並非誇張到要求住豪宅，但公屋一住，可能會住十幾甚至幾十年，哪會有人想住屋問題多多？無論如何，重建公共屋邨，始終是需要面對的問題，更何況隨着技術進步，重建的公屋地積比率必然更好，加上市區有現成的交通等配套，不會出現翻版皇后山的現代荒島。

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