要聞港聞

澳門消息：近日第二宗 港男走私舊手機

涉案港男身藏多部手機。 涉案港男身藏多部手機。
涉案港男身藏多部手機。
【本報綜合報道】澳門走私成風，前日（8日）早上，一名32歲香港男子乘金巴抵港珠澳大橋口岸入境，被執法部門人員截停搜查，發現他在腰部和背包收藏了80部舊手機和14件舊手機顯示屏，企圖走私舊手機等入境，涉案男子承認收取帶工費，協助他人偷運物品過關，他將被起訴。上周口岸亦有同類走私案。
檢獲的手機。檢獲的手機。
檢獲的手機。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc