澳門消息：近日第二宗 港男走私舊手機

【本報綜合報道】澳門走私成風，前日（8日）早上，一名32歲香港男子乘金巴抵港珠澳大橋口岸入境，被執法部門人員截停搜查，發現他在腰部和背包收藏了80部舊手機和14件舊手機顯示屏，企圖走私舊手機等入境，涉案男子承認收取帶工費，協助他人偷運物品過關，他將被起訴。上周口岸亦有同類走私案。