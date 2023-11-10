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澳門消息：近日第二宗 港男走私舊手機
涉案港男身藏多部手機。
【本報綜合報道】澳門走私成風，前日（8日）早上，一名32歲香港男子乘金巴抵港珠澳大橋口岸入境，被執法部門人員截停搜查，發現他在腰部和背包收藏了80部舊手機和14件舊手機顯示屏，企圖走私舊手機等入境，涉案男子承認收取帶工費，協助他人偷運物品過關，他將被起訴。上周口岸亦有同類走私案。
檢獲的手機。
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