澳門消息：代網友繳包裹扣查費 中年婦墮騙局失80萬

【本報綜合報道】澳門再有人懷疑墮入網上交友騙案，當地執法部門昨日表示，女事主早前在網上結識一名自稱美籍華人的男子，又聲稱向她寄送包裹並委託暫代保管，惟其後接獲通知相關包裹遭扣查，事主於是按對方指示到香港購買虛擬貨幣，在損失80萬港元後始懷疑受騙，並向澳門當局報案。

赴香港購買虛幣繳費 案情指，受騙的中年婦人在今年8月初結識一名男網友，對方聲稱為美籍華人，並身在也門從事戰地牙醫。至9月18日，該男網友表示會透過美國一速遞公司，向事主寄送內有一份「醫學證書」的包裹，並要求暫時代為保管。事主同日接獲一封美國速遞公司的電郵，指包裹已由也門寄送至柬埔寨。

惟不久後，一名自稱美國速遞公司的職員聯絡女事主，指在相關包裹內發現美元被柬埔寨當局扣查，須繳付律師費、稅款等費用，才能將包裹寄往澳門。事主信以為真，於是按指示提款後，前往香港並透過購買虛擬貨幣，合共繳付80萬港元相關費用，殊不知對方繼續以不同理由要求事主再付款，事主才懷疑受騙，於是向澳門執法部門報案追究。