科學館舉辦獎牌背後的科學展覽

【本報訊】為配合今年法國科學節的主題《體育與科學：從健康到表現》，香港科學館科學推廣組與法國駐港澳總領事館合作，今日起至本月27日期間，於香港科學館舉行一系列活動，包括「獎牌背後的科學」主題展覽、電影放映、研討會及座談會，讓市民了解運動員的表現及科學與健康之間的關係。

設有極限運動VR體驗 主題展覽由法國科學工業城設計，介紹不同科學範疇的研究人員，如何攜手合作，為運動員打造提升速度的配備、減少體力消耗的虛擬實境（VR）裝置訓練，以及透過生理學研究設計出個人化的培訓計劃，以提升他們的表現。

場內亦設有《極限運動體驗》VR體驗，參加者可透過紀錄片及VR的跨媒體裝置，跟隨3位法國運動員「上天下海」，探索4項極限運動，包括人體衝浪、翼裝飛行、自由潛水及單板滑雪，感受挑戰極限所帶來的刺激。

此外，科學館亦將推出一系活動，包括將於下周六（18日）舉行的冠軍研討會，由香港劍擊隊教練格雷戈．里科尼格及香港輪椅劍擊運動員余翠怡，分享他們在奧運會及殘疾人奧運會中贏得獎牌的心路歷程，代表香港出戰亞運的霹靂舞代表施嘉鑫更會到場表演。相關活動現已接受網上報名，名額有限，先到先得。