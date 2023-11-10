教協解散均分餘款 每位會員可獲3190元

【本報訊】前年宣布解散的香港教育專業人員協會，昨日公布解散進展，經出售物業，再以總資產扣除遣散員工、清還債款、核數、清繳稅項、行政開支等，每位合資格會員可獲得3,190元。即日起符合資格會員可選擇透過本地銀行轉帳或劃線支票收取有關款項。

12‧11或之前完成登記 教協表示，由於需要遣散員工、出售物業、終止與商戶合作、清還債項等，並要處理龐大的核數、稅務局的調查、徵收稅款等，最近才完成上述工作，進入均分餘款的階段。教協將向全體會員發出信件、電郵、手機短訊及透過報章廣告交代均分餘款的具體登記方法，並呼籲會員於今年12月11日或之前完成登記手續，支持該組織50年歷史的最後一項會務，有序和妥善地完成解散。完成均分程序及相關行政工作後，教協將由獨立會計師進行核數，並根據法例向職工會登記局遞交解散通知，整個過程將於明年內完成。

2021年7月30日，內地兩大官媒分別發表評論文章，批評教協運作偏離宗旨，變成不折不扣的政治組織，形容是必須剷除的「毒瘤」。教育局翌日宣布全面終止與教協的工作關係，教協其後在同年8月10日宣布解散。教協於2021年9月11日第二次特別會員代表大會通過解散決議，根據解散決議，合資格會員是指於2021年8月10日（即宣布啟動解散程序當天）為合資格會員的人士（包括會員及榮譽會員），但不包括當日或之後主動提出退會的會員或榮譽會員。