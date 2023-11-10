首10月塌樹較去年多2.6倍 議員質疑當局管理工作不足

【本報訊】本港近年頻頻發生樹木倒塌意外，截至今年10月底，受颱風及暴雨等惡劣天氣影響而倒塌或嚴重折斷的樹木數目達4,790棵，數量較去年全年多2.6倍。有環保團體昨日稱，市區塌樹的主要原因除了打風和落雨等惡劣天氣因素外，亦涉及泥土質素和數量無改善；而有議員亦質疑當局平日修剪樹木等管理工作不足。

長春社總監蘇國賢在電台節目表示，市區塌樹的原因，與風雨惡劣天氣有關，但亦涉及種樹後有多少資源投入令樹木結構及健康維持。他指出，從觀察所見，2018年超強颱風山竹襲港的塌樹，不少是泥土質素惡劣，數量亦少，到今年10號風球再有吹塌，當中的泥土質素和數量並無改善。他續說，可透過修剪工作提升樹木結構，並應趁樹齡年輕時進行，而樹木狀況亦與提供水源和樹木的生長地方和條件有關。

冀提日常護理指引 議員陳恒鑌出席同一節目時表示，質疑當局平日修剪樹木等管理工作不足，以致每逢打風便有不少樹木倒塌，塌樹情況更呈上升趨勢。他認為，政府應主動積極處理樹木工作，期望當局提出樹木日常護理指引，讓不同部門參考，防止塌樹。

發展局資料顯示，2019年受颱風及暴雨等惡劣天氣影響而倒塌或嚴重折斷的樹木數目達850棵、2020年是1,040棵、2021年是2,070棵、2022年是1,320棵。至於2023年，倒塌或嚴重折斷的樹木高達4,790棵。其中洋紫荊佔485棵、台灣相思佔421棵、黃槿佔316棵、合歡佔284棵、銀合歡佔269棵，其大花紫薇、黃鐘木、宮粉羊蹄甲等品種亦各有超過百棵樹木倒塌或嚴重折斷。

發展局今年年初已提出10項改善措施，正按計劃陸續實施，並研究識別長遠而言有潛在風險的大型路旁樹木的護理、或分階段移除方案等，預計將於2025年完成。